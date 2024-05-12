ensonhaber.com

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Binlerce masumun katledildiği bölgede ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail'e tepkiler ise çığ gibi büyüyor..

Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son duruma değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi Hitler Almanyası'nda görülen imha kampına benzetti.

"Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz"

Bölgede yaşanılan olayları anlatamaya kelimelerin kiyafetsiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, dünya ülkelerine de çağrıda bulundu:

"Türkiye olarak ilk günden beri Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz"

Erdoğan, şunları söyledi:

Aziz kardeşlerim karşımızdaki bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak ilk günden beri Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Gazze'de akan kanın durması İsrail'in saldırılarının engellenmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Yaklaşık 54.000 tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz. Vicdan sahibi ülkeler, toplumlar haricinde küresel sistemin efendilerinin İsrail'e baskı uygulamasını beklemek tamamen beyhudedir. İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopası ile susturmasına fırsat vermeyeceğiz. Hamas kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attı. Netahyahu yönetiminin cevabı ise Refah'taki masumlara saldırmak oldu.

"Öyle sahnelere şahit olduk ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor"

Kıymetli kardeşlerim Gazze’de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. Kuruluşundan beri sürekli işgal zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor.



Bugüne kadar 15.000 çocuk acımasızca katledildi, çoğu kadın ve sivil 35.000 Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 80 bin kişi yaralandı, yaklaşık 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanya’sında gördüğümüz imha kampına dönüştü.



Öyle sahnelere şahit olduk ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı.



İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı. Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan 150 gazeteci İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Birleşmiş Milletler personeli ve insani yardım görevlileri kurşunların hedefi oldu.



Toplu mezarlara gömdükleri insanların cenazelerine bile eziyet eden bir barbarlıkla karşı karşıya kaldık. Kimse kusura bakmasın ama şunu çok net ifade etmek durumundayım; İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence canilik ve ahlaksızlık varsa yerinde bıraktığımız 219 gün içerisinde Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenmiştir.