Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yıl geçti.

Bugüne kadar İsrail, Gazze'de 42 bine yakın masumu öldürdü ve dünyanın gözü önünde soykırım yaptı, yapmaya devam ediyor.

İsrail'in katliamlarına sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Gazzeli masumlar için sesini yükseltti.

1 yıldır devam eden saldırıların yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

"ÇOĞU ÇOCUK VE KADIN 50 BİN KARDEŞİMİZ KATLEDİLDİ"

Bugün 7 Ekim...



Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.

"KATLEDİLEN ASLINDA TÜM İNSANLIKTIR"

Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir...



Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.

"İSRAİL'İN İŞGAL VE İSTİLA POLİTİKASI SON BULMALIDIR"

Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum.



İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.

"NETANYAHU VE CİNAYET ŞEBEKESİ"

Unutulmamalıdır ki İsrail, 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır.



Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.

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