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Haber Merkezi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından bir kez daha ateşkes anlaşmasına varıldı.



Önce ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ardından Katar'ın yaptığı açıklamalarla ateşkesin detayları duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalardan sonra, bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"GAZZE'NİN KAHRAMAN HALKINI VE YİĞİT EVLATLARINI SELAMLIYORUZ"

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.



İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

"GAZZE İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"