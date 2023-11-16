Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen kanser hastalarına ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen kanser hastalarını Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgal altındaki Gazze için önemli çalışmalara imza attı.

Son olarak Bakan Koca, Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kanser hastaları Türkiye'ye getirildi

Burada açıklamalarda bulunan Koca, başta çocukların ve kanser hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Ardından kanser hastalarını ve refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye’ye indi.

Başkent'te tedavi altına alındılar

Ankara Esenboğa Havalimanı’na giden sağlık ekipleri hastaları karşıladı.

Ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını ziyaret etti.