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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geert Wilders hakkında suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Geert Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.10.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 10:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geert Wilders hakkında suç duyurusu

    Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşımında bulunmuştu.

    Paylaşımın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi." sözlerini, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist Geert Wilders” ifadelerini kullanmıştı.

    Yaşanan bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti.

    SUÇ DUYURUSU

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran avukatlar, "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Geert Wilders hakkında suç duyurusu #1

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