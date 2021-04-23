Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: 2053 Türkiye'sini siz kuracaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki en uzun bayrak direğine Türk bayrağı çekme töreninde gençlerin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığında olan Türkiye'nin en büyük bayrak direğine Türk bayrağına çekme törenine katıldı.

Erdoğan, törende ilk olarak alanındaki çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"Türk milleti için bayrak bağımsızlığın en önemli sembolüdür." diyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"SİZE İNANIYORUZ"

"Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Bizim büyüklerimiz nice şehitler verdi. Gençler işte sizleri büyüğünüz olarak böyle görüyorum. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edecek ve kuracaksınız. Sizin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz."

Erdoğan: Bu toprakları vatan yapabilmek için nice şehitler verdik VİDEO





