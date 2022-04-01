İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanılmadığı taktirde adeta bir bataklığa dönüşebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te “Genç Projeler Açılış Programı”nda konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, sosyal medya uyarısı yaptı, “Kitap okuyun, imkanınız varsa dünyayı gezin” dedi.

"SİZLER ÇOK ŞANSLISINIZ"

“Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından gerçekten çok şanslısınız. Ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanılmadığı taktirde adeta bir ‘bataklık’ olabileceğini dile getirdi.

"SOSYAL MEDYA BATAKLIĞA DÖNÜŞEBİLİR"

Erdoğan, “İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında; doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup, yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı VİDEO

“GEREKEN DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

AK Parti olarak düzenlenen bir toplantıda dijital kültür, dijital ekonomi, dijital hukuk meselelerini enine boyuna konuştuklarını ve tartıştıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Tabii dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bir kitabın kapağının içine girerek, adım attığımız o dünyanın yerini tutamaz, tutmamalıdır. Aynı şekilde hiçbir dijital medya hiçbir sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz.”





GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER: DÜNYAYI GEZİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine son verirken de gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Gençlerimizden internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamasını istiyoruz.

Mesela, kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin.

Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın.

Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin.

Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleri ile ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın.

Bunları yaptığınızda diğer imkanların diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz.”