Erdoğan, staj programının gelecek yıla ait başvurularını bugün itibarıyla açacaklarını söyledi. Gençlere yönelik bir gelişme de yaz stajları için ödenen meblağ konusunda yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Kaynakları Ofisi'nin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği e-insan Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasına, gençlere yönelik müjdeli haberler damga vurdu.

"Gençlerimize müjde vermek istiyorum." diyen Erdoğan, "Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz." ifadesini kullandı.

2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecek

Yaz stajları için ödenilen asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükselteceklerini belirten Erdoğan, "İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere staj müjdesi ViDEO





"İnsan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık"

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz, Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık.

Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 stratejik insan kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık.

2053 mesajı

Amacımız, Türkiye'nin 2053'e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir.

Ülkemizin ürettiği her modelin, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımızın da önünü aydınlattığının bilinciyle bu çalışmaları yürütüyoruz."