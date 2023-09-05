Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve internet müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenlemeyle ilgili detayların diğer Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçimde verdiği vaatleri hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu cep telefonunda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak.

Üniversitelerin açılması ile birlikte eylül ayında örgün öğrenciler cep telefonlarına vergisiz kavuşacak.

Bir kereye mahsus

Bir kereye mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz satış yapılacak.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Bu gelişmelerin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi.

Detaylar bir sonraki toplantıda açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon ve bilgisayar ile ilgili detayları gelecek Kabine toplantısı sonrası açıklayacağını duyurdu.

"Öğrencilere verdiğimiz taahhütleri değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere verdiği müjdesinde şu ifadeleri kullandı: