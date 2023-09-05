Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve internet müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçimde verdiği vaatleri hayata geçiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu cep telefonunda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak.
Üniversitelerin açılması ile birlikte eylül ayında örgün öğrenciler cep telefonlarına vergisiz kavuşacak.
Bir kereye mahsus
Bir kereye mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz satış yapılacak.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Bu gelişmelerin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.
Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi.
Detaylar bir sonraki toplantıda açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon ve bilgisayar ile ilgili detayları gelecek Kabine toplantısı sonrası açıklayacağını duyurdu.
"Öğrencilere verdiğimiz taahhütleri değerlendirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere verdiği müjdesinde şu ifadeleri kullandı:
Yükseköğrenimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gb internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Bir sonraki toplantımızda detayları paylaşacağız. Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi meselesi de yakın gündemimizde. Aile yapımızın korunması adına önem verdiğimiz bu projede kararlıyız.