Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve internet müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçimde verdiği vaatleri hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu cep telefonunda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak.

Üniversitelerin açılması ile birlikte eylül ayında örgün öğrenciler cep telefonlarına vergisiz kavuşacak.

Bir kereye mahsus

Bir kereye mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz satış yapılacak.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Bu gelişmelerin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi.

Detaylar bir sonraki toplantıda açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz ve bilgisayar ile ilgili detayları gelecek Kabine toplantısı sonrası açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve internet müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu

"Öğrencilere verdiğimiz taahhütleri değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere verdiği müjdesinde şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğrenimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gb internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Bir sonraki toplantımızda detayları paylaşacağız. Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi meselesi de yakın gündemimizde. Aile yapımızın korunması adına önem verdiğimiz bu projede kararlıyız.