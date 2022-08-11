Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirime gidileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca 30-40 üründe daha indirim yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gıda fiyatlarında fahiş artış yapanlara yönelik konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarında indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek."