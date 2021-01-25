Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada fahiş fiyat açıklaması

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız” dedi.

Türkiye'de gündem, gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışı...

Başta korona olmak üzere çeşitli bahanelerle market zincirleri ve gıda üreticileri, ürünlere art arda zam yaptı.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları tüketicilerin en çok tepkisini çeken ürünler olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma el koydu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Palandöken’in gıda fiyatlarındaki anormal artışlarla ilgili bilgi aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız.” dediği öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Konunun, bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artışlara karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak.