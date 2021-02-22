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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gol paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gol paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında gol attığı bir görüntüyü paylaşarak, "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 23:00
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 23:31
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı.

    AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı golü de sosyal medya hesabından paylaştı.

    "DURMAK YOK GOLLERE DEVAM"

    Yaptığı paylaşımda Erdoğan, Türk bayrağı emojisi ile "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gol paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gol paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gol paylaşımı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gol paylaşımı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gol paylaşımı #5

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