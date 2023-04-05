Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Depremde 50 bini aşkın vefat var. Çok ciddi yaralılarımız var. Bütün bunlarla beraber attığımız adımlar verdiğimiz sözler var. Süratla enkazların kaldıracağını söyledik bunu başardık, başarıyoruz. Tüm kamu kurumları bu 11 vilayette çok yoğun bir çalışmanın içindeler. 7 / 24 bir çalışma sürüyor. Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı. Bu enkazlar kaldırılırken bir taraftan zemin etütleri yapılıyor. Bakanımın verdiği söze dayanarak söylüyorum köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Bu köy evlerinin özelliği tek kat olması. Bazı bölgelerinde ahırı da var. 1 yıl müsade edin dediğim kalıcı konutlar var bir de. İlk adımımız çadırlardı, onunla başladık. AFAD başta olmak üzere Kızılay'ımızla tüm depremzelere ulaştık. İkinci etapta ise adımımız konteyner kentler oldu. Onunla da yetinmeyerek prefabrik konutlar yaptık. Attıkları adımlar sebebiyle tebrik ediyorum. Oralarda prefabrik konutlarla adeta yeni yeni bazı şehirler oluşturuldu. Kuaföründen tutun da alışveriş yapılan yerlerine kadar her şey var. Ama dediğim gibi köy evleriyle de diğer adımlar atıldı. İmkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün bunlarla beraber NATO'nun gönderdiği çadırlar çok çok farklılık arz ediyor. Bunlar alışılmış çadırlardan değil. İçinde klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Bundan sonraki dönemde gerek AFAD, gerek Kızılay ile bunların modellerini alıp, burada üretelim istiyorum. Hayatın süratle normalleştirmek için insanların temel ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamak gerekiyor.

"Kiraları yüksek tutanlardan hesap soracağız"

Bizim attığımız en büyük adım da şu: Eğer kabul ediyorsanız sizi komşu illere gönderelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında sizi misafir edelim diyoruz. Yurtlarımız çok lüks. Bir ara karar aldık ve online sisteme geçelim dedik. Yurtlarımızı ferahlatalım ve depremzedelerimizi buralarda misafir edelim istedik. Bazılarının tabi gözleri yaşlı ama diyorlar ki biz yine memleketimize gidelim. Bazı şikayetleri var tabi. Kiraların yüksek olmasından şikayet ediyorlar. Biz de diyoruz ki yargı vasıtasıyla bunları yapanlardan bunun hesabını soracağız.

"Vatandaşıma diyorum ki bakanlığım böyle diyorsa bu binaya girilmez"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız diyor ki 'bu binaya girilmez' Ben de vatandaşıma diyorum ki bakanlığım böyle diyorsa bu binaya girilmez. Allah göstermesin girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz? Veremeyiz. Bizim için şu an önemli olan can. Diyoruz ki hangi ilde istersen o ildeki yurtlarımızda kal.

"Kentsel dönüşümde devlet millet dayanışması olmalı"

Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var. Biz bunu yerine getirdiğimizde sizi yerlerinize alacağız diyoruz. Özellikle Üsküdar'da bir cuma namazından çıktıktan sonra vatandaşlar toplandı. Onlara dedim ki bir ricam var bu kentsel dönüşümde bize yardımcı olun, evlerinizi boşaltın, kiraya çıkın. Kiralarını biz ödeyeceğiz. Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Edenlerin binalarını yaptık. Geçenlerde önümü kestiler biz yanlış yaptık, evimizi yıktırmadık ama şimdi gördük ki buralar çok başka oldu. Ne olur bizimkileri de yıkın. Dedim ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Şimdi baktım ki vinçler gelmiş. Çamlıca'nın altında yoğun inşaat çalışmaları var. Çok farklı bir semt meydana geldi. Devlet millet dayanışması bir arada olunca böyle oluyor. Muhalefet de buna rantsal dönüşüm diyor. Devlet olarak bizim burada sosyal menfaatimiz var.

"Dikey mimariye fırsat vermemeliyiz"

Bölgelerdeki belediyelerin birinci derecede sorumluluğu var. Allah nasip ederse seçimden sonraki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yeni yasal düzenlemeler yapacağız. Yerel ve merkezi yönetimlerin bir görev dağılımına gitmesi şart. Mimar ve Mühendisler Odası ile ilgili bizim atacağımız bir adım vardı. Ellerinde bulunan yetkiler birçok yerde olumsuz şekilde kullanılıyor. İstiyoruz ki belediye ve çevre şehircilik yük paylaşımı yapsın, bunlara fırsat vermesin. TOKİ'nin inşaatlarında dikkat çeken nedir? Zemin etütleridir. Öyle şeyler var ki sulak alanda inşaata müsade ediyor belediyeler. Hatay'a baktığımızda hep bunu görüyoruz. Zemin artı 3 bilemeden 4 olarak inşa edeceğiz. Öyle dikey mimariye fırsat veremeyiz, vermemeliyiz. Olmamalı. Biz hafif malzemeler ile birlikte bu inşaatlarda TOKİ'de uyguladıklarımızı uygularsak, bizi rahatlatacaktır.

"Hadisi bile yanlış söylüyorsun bay Kemal"

Bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Seccadenin üzerine ayakkabı ile basılır mı basılmaz mı bu bir ilim adap ve edep meselesidir. Farkında olmuş olmamış bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Bana göre çok da önem vermem ama benim halkım bunlara çok önem ve değer verir. Bizim kültürümüzde seccade de bir halı parçası, başörtüsü bir bez parçası diye yaklaşırsan. Kim bunu diyen bay bay Kemal. Başörtüsü bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Sen kalkıp da bez parçası diyemezsin. Buna böyle diyen Kur'an-ı Kerim için de kağıt parçası deri. Cami taş tuğla değildir. Hadisi bile yanlış söylüyorsun bay Kemal. Cennet annelerin ayakları altındadır.

"14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar"

Selo'nun Diyarbakır'da attığı adımla, 51 vatandaşımızın ölümüne neden olması Kürt vatandaşlarımın gözünden kaçıyor. 5 yıla mahkum oldu. Ne kadar cesurane 'Bunları çıkartacağız' diyor. Bu ülkenin yargısı böyle bir cezayı verdi. Apo'yla ilgili kararı yargı verdi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor. Bunlar ortadayken bizim bu tartışmaları yapmamıza gerek var mıydı? Yargıyı hiçe sayıp cezalarla ilgili bunları konuşuyor. 14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar. Gerçek yargı olarak, milletim son sözü söyleyecek gerekli olan kararı verecek. Adalet tecelli ederek yolumuza devam edeceğiz. HDP'liler bunlara hakaret ettiklerinde bunlara karşı sesleri çıktıklarını duydunuz mu? Aynı şey FETO için de geçerli. Hiçbir CHP'li yöneticinin PKK'yı eleştirdiğini duydunuz mu? O masanın etrafında oturan diğeleri nasıl o masada oturuyor anlamıyorum. Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek sonrası yapacağı iş bu ülkeyi terör örgütünün ajandaları içine sokmaktır. Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar. Bir taraftan bu süreç de çalışıyor. Şu an bunun da takipçisiyiz. Dağdakiler ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Dağdakiler bunu hangi rehavet ile yapıyor? Devamlı toplumu bu şekilde bilgilendiriyorlar. Bu dağdaki teröristlerin beyanları ile toplum adeta yanlış istikamete yönlendiriliyor.



