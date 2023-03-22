Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin 7 Cumhurbaşkanı yardımcılı formülünü eleştirdi Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları kararına ilişkin "Devlet yönetiyoruz, devlet! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir kabile devleti değildir" dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını saran Türkiye, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor..

Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.

Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.

"Devlet yönetiyoruz, devlet"

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu kapsamda Erdoğan, altılı masanın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülünü eleştirdi.

"Devlet yönetiyoruz, devlet!" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar devlet yönetiyoruz, devlet! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir kabile devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek olanların her şeyden önce buradan nasibini alması gerekir. Öyle lafla, sadece 'ben buradan bir Cumhurbaşkanlığı kaparsam' veya 'herkese şuradan sandalyeler dağıtırsam bu cumhurbaşkanlığını alırım' anlamıyla ülke yönetilemez.



Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Dile getirdiğiniz tablo bile bunların dertlerinin millete hizmet olmadığını gösteriyor. Aç tavuk kendini dara ambarında zanneder. Dağıt sandalyeleri al Cumhurbaşkanlığını havaları var. Bu kadar basit.

Sözlerine deprem bölgesindeki çalışmalarla başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ölçüde bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek başka bir ülke yok"

Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun.



Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum. Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadır kentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.



Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.



Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.



Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağ olsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.



Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.



Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından en az kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.



Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 302 şüpheli tutuklandı

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.

Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.



Bu adımları ilk defa atmıyoruz, Van'da bunu ispat ettik. Biz bu işte çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Bir taraftan zemin etüdleri hızla devam ediyor. Sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928, Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Dİyarbakır'da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı.



Bu adımları ilk defa atmıyoruz, Van'da bunu ispat ettik. Dikey mimariye girmiyoruz ve zemin kontrolleri yapıldı. Fay hatlarından uzak bölgeler seçilecek.

"Kentsel dönüşümde muhalefet nedeniyle sıkıntı yaşadık"

Depremin tehdit etmediği hiçbir şehir yok. Tehdit var ama felaket tellalığını doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılan planlara kimse uymuyor.



Kentsel dönüşümde muhalefet nedeniyle sıkıntı yaşadık. Türkiye deprem ülkesi, tedbirlerimizi alıyoruz.

"Üniversitelerde online eğitime bir süre daha devam edeceğiz"

Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda, şu anda diyoruz ki online sistemle devam edelim bir süre daha çünkü yurtlara ihtiyaç var. Depremzede vatandaşlarımız orada kalıyor. Üniversite yurtlarının depremzedelere çok faydası oluyor.

"Deprem nedeniyle alışılmış seçim kampanyasını düşünmüyoruz"

Deprem nedeniyle alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz çünkü ortada bir hüzün var, müziksiz bir kampanya süreci yaşayacağız.



20 yılda yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatacağız. Şehir hastaneleri sayesinde salgını atlattık.

"Putin ile tekrar görüşeceğiz"

Arabuluculuktaki başarımız dünyanın dilinde. Birkaç gün içinde Putin'le tekrar görüşeceğiz.

"Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti"