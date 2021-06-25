Erdoğan, ülke sınırları içerisinde güvende olmanın yolunun, dışarıda güvenlik kuşağı oluşturmaktan geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da “MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni” programına katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde güvenlik konusu vardı.

"TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA KURUTMAK İÇİN..."

Suriye'deki Esad rejimini işaret eden Erdoğan, "Terör örgütü bir yandan, güneyimizdeki eli kanlı rejim diğer yandan sınırlarımıza saldırmaya başlayınca vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız diyerek, sınır ötesi harekatlara başladık." dedi.

GÜVENLİK KUŞAĞI AÇIKLAMASI

Erdoğan, sınırları güvenlik altına alarak Türkiye'ye kurulmak istenen tuzağı bozduklarını belirterek, "Kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları boşa çıkardık." diye konuştu.

Sınırların ötesinde güvenlik kuşağı oluşturulması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde vatan toprakları içinde huzur ve refahın mümkün olmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenlik kuşağı vurgusu ViDEO

"YENİ ADIMLARIN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ"

"Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık. Ama biz ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik.





"BİZE NE HUZUR VERİRLER NE REFAH YAŞATIRLAR"

Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz.

Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz."