Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya kınama

Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere biterken, 2 takım da maçın 2. yarısında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı.
Olayın ardından Meler'in gözü şişti. Sosyal medyada ve birçok mecrada sahada yaşanan bu anlara tepkiler çığ gibi büyüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da olaya kınama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."
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