Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya kınama Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere biterken, 2 takım da maçın 2. yarısında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı.

Olayın ardından Meler'in gözü şişti. Sosyal medyada ve birçok mecrada sahada yaşanan bu anlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da olaya kınama geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

