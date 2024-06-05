Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuş ve kararını buna göre vermiştir. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir, belediyeler aziz milletimizindir" dedi.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti de mercek altında...

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmış, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklanmıştı.

Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın karar duruşmasında 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayyum atanmasına tepki gösterenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt geldi..

"Yargının verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin"

Ankara'da bir ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuş ve kararını buna göre vermiştir" dedi.

"Parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hukukun kanunun ve demokrasimizin kırmızı çizgilerine riayet eden, meşruiyetten sapmayan herkes yasal engeli yoksa elbette bu ülkede özgürce siyaset yapabilir. Buna kimse itiraz etmez, edemez.



Biz de meşru siyasete söz söylemedik. Yargının, Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuş ve kararını buna göre vermiştir.



Bunlar hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Kusura bakmayın, burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla, tekme yumruk sağa sola saldırmanın size kazandıracağı hiçbir şey yok. Sizin karşınızda hukuku savunacak parlamenterler var.

"Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz"

Sivil ve demokratik siyasetin zemininin güçlendirilmesi için pek çok adım attık. Ancak milli iradeye pusu kurulmasına izin vermedik. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi demokrasinin kundaklanmasına göz göre göre müsaade etmez, etmeyeceğiz. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz.



31 Mart'tan önce 'adaylarınız herhangi bir gayrimeşru, gayriyasal işlemlere girmediyse, katılmadıysa onlara söyleyecek sözümüz yok, ama gayriyasal işler yapmışsa bizler de yasaları işletmek durumundayız ve işletiriz'. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur.



Şu anda hukuk gereğini yapmıştır ve bundan sonra yapmaya devam edecektir. Türkiye sözde siyasetçilerin terör örgütüne ayakçılık ve kuryelik yaptığı utanç verici hadiselere şahit olmuştur. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan bu acı olayların hiçbirimiz istemeyiz buna izin de vermeyiz.

"Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir"