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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
- 25.10.2022 - 23:35
- Güncelleme : 25.10.2022 - 23:37
Usta gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Radyo ve televizyon tarihinin sembol isimlerinden Halit Kıvanç’ın vefatı sonrasında başsağlığı mesajları peşpeşe geldi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.
"Başsağlığı diliyorum"
"Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum."