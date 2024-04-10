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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.