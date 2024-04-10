Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da Gazze'yi kana buladı..
İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı sonrası 3 oğlunu ve torunlarını kaybeden Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
"İsrail insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka verecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini de ifade etti.
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
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