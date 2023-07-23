Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay mesajı Medeniyet şehri Hatay’ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde ağır yara alan kent için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Binlerce yıllık geçmişe sahip, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış, bütün dinleri barış içinde bir arada barındıran bir kültür mozaiği Hatay…

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sırasında büyük yara alan kent için bugünün önemi büyük…

Çünkü, Hatay 84 yıl önce ana vatana katıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan mesaj var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle adından söz ettiren Hatay için anlamlı bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hataylı kardeşlerimizin sıkıntılarını çözeceğiz"