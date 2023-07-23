Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay mesajı

Binlerce yıllık geçmişe sahip, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış, bütün dinleri barış içinde bir arada barındıran bir kültür mozaiği Hatay…
6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sırasında büyük yara alan kent için bugünün önemi büyük…
Çünkü, Hatay 84 yıl önce ana vatana katıldı.
Cumhurbaşkanı'ndan mesaj var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle adından söz ettiren Hatay için anlamlı bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hataylı kardeşlerimizin sıkıntılarını çözeceğiz"
Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’ımızın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız. Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum.