NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan, bunun hesabını vermek durumundadır" dedi.

İspanya'nın Madrid kentinde gerçekeleşen tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri sona erdi.

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan ile Türkiye arasından yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

"Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır"

Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarına rağmen adaları silahlandırdığını belirten Erdoğan, hava sahası ihlallelerini de değindi:

"147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan, bunun hesabını vermek durumundadır. Türkiye'nin hava kuvvetleri gereken cevabı verince rahatsız olunca.. O adalar, adacıklar.. Bunları silahlandırmaları Lozan ve Paris anlaşmalarına terstir. Bu anlaşmaları bir okuyup adımlarını atsınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hava sahasını ihlal eden Yunanistan'a mesaj VİDEO