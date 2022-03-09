Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a görüşmesinde Filistin meselesinden bahsettiğini, konuya ilişkin hassasiyeti açıkça dile getirdiğini belirtti.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye ziyarete geldi.

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Filistin meselesinden bahsettiğini, konuya ilişkin hassasiyeti açıkça dile getirdiğini belirtti.

"Müşterek hedefimiz ortak çıkarlara dayalı karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğu yeniden canlandırmasıdır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama VİDEO

"HASSASİYETLERİMİZİ AÇIKÇA PAYLAŞTIK"

"Görüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa'nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.

Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.

Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Koronavirüs salgını ile birlikte dünayda nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.





DIŞİŞLERİ VE ENERJİ BAKANLARI İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere, güncel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."