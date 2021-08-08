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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yıl mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Hicri yeni yılını yayınladığı mesajla kutladı.
    • AA
    • 08.08.2021 - 23:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yıl mesajı

    İslam alemi Hicri 1443'üncü yıla girdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından İslam aleminin yeni yılını kutladı.

    REFAH, HUZUR VE ESENLİK TEMENNİSİ

    Refah ve huzur dileyen Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Hicri yeni yıl mesajı #1

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