Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hidroelektrik santrallerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, inşa edilen hidroelektrik santrallerinin Türkiye'yi çok farklı boyutlara taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, hidroelektrik santrallerine (HES) ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, inşa edilen hidroelektrik santralleri ile Türkiye’nin çok farklı boyutlara taşındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların hızla devam edeceğini, enerji sektöründe Türkiye’nin daha ileri taşınacağını vurguladı.

TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 bin 436 megavat kurulu güç ve 735 HES ile Türkiye’nin, HES kapasitesinde ilk 10 ülke arasında bulunduğunu belirtti

"ENERJİDE ÜLKEMİZİ DAHA DA İLERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Yüzde 20,1 ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının arttığının belirtildiği paylaşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri not düştü:

"İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin."