İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima’nın 75. anma yıl dönümüne videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı diledi.

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu mesaj gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hiroşima’ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

“Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hiroşima mesajı ViDEO

“BİR DAHA ASLA”

İnsanlığın Hiroşima’dan ders alması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan “Bir Daha Asla” sözünü hatırlatarak “Onlarca drama rağmen Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için ‘Bir Daha Asla” diye konuştu.

ŞİİR OKUDU

Erdoğan, mesajını Türk şairi Nazım Hikmet’in “Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.” dizeleriyle sonlandırdı.