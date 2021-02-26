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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hocalı paylaşımı: Tek millet, iki devletiz

    Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tek millet, iki devletiz… Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 11:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hocalı paylaşımı: Tek millet, iki devletiz

    Hocalı Katliamı’nın 29’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başsağlığı mesajı geldi.

    Twitter hesabından “29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum” başlığı ile bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    “DOST VE KARDEŞ AZERBAYCAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

    “Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümünde kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

    “TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ”

    Tek millet, iki devletiz… Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hocalı paylaşımı: Tek millet, iki devletiz #1

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