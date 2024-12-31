Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan huzurevi ziyareti

AA

Dünya, 2025 yılına girecek olmanın heyecanını yaşıyor...

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıla girerken huzurevinde yaşayan vatandaşlarımızı unutmadı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi.

YENİ YIL MESAJI

Yeni yıl için bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, ekonomik gelişmelere ve Suriye'deki son duruma da değindi.

Erdoğan mesajında, şu sözleri sarf etti:

Bugün 2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"MİLLET OLARAK 2025 YILINDA BİRBİRİMİZE DAHA SIKI KENETLENECEĞİZ"

Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbal uğrunda toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilere de şükranlarını sundu.

Ayrıca açıklamalarının devamında Erdoğan, "Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

HUZUREVİ ZİYARETİ

2025'e saatler kala yaşanan yeni gelişmede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte bir huzurevine ziyarette bulundu.

Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbetler etti.