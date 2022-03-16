Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye ağaç tepkisi

CHP'li İBB tarafından 112 ağacın katledilmesine kimsenin tepki göstermediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil ağaçların kesildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde toplam 112 çınar ağacını kesti.

Kesim işlemlerinin ardından ortaya çirkin bir görüntü çıktı. İBB yönetimi, ağaçların kanser oldukları için kesildiğini bahane etti.

AK Parti ise çınar ağaçlarının kesilmesindeki ana nedenin, İstanbul'un ne değerli caddesinde reklam alanı açmak için ağaçların kesildiğini savundu.

Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"GEZİ'DE 12 TANE FİDAN KESTİK DİYE..."

AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Gezi'de 12 tane ağaç, ağaç bile değil fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar, 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar.

"500 YILLIK AĞACI TEDAVİ ETTİK, BUNLAR YEŞİL AĞACI KESİYOR"

Bursa’da 500 yıllık ağacın ortası oyulmuş. O ağacı biz tedavi ettik, tekrar yeşermeye başladı. Ama bunlar yeşil ağacı kesiyor. 112 tane ağacın hepsi kanser olur mu? Konunun takipçisi olun." ifadelerini kullandı.