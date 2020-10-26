- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi’yi telefonla arayarak tebrik etti.
- DHA
- 26.10.2020 - 16:35
- Güncelleme : 26.10.2020 - 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TEBRİK GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İbrahim Çelebi’yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulundu.