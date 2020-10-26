Dolar
8.0897
1.5388%
Euro
9.563
1.2043%
Altın
1906.98
0.2671%
Borsa
1155.96
-2.9119%
G. Altın
495.545
1.7122%
Bitcoin
107188.48
4.0841%
EXEN Coin
10.91
-1.35%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi’yi telefonla arayarak tebrik etti.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 17:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TEBRİK GÖRÜŞMESİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İbrahim Çelebi’yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu #1

    Görüş Bildir