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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla aradı.
    • 25.08.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde büyük bir tehlike atlattı.

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

    Tatlıses, çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan minibüste sıkıştı.

    Sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan Tatlıses, kazayı hafif yaralanarak atlattı.

    Cumhurbaşkanı'ndan telefon

    Hastaneden paylaştığı mesajla iyi olduğunu, akşam için planlanan programda sahneye çıkacağını söyleyen Tatlıses'e birçok geçmiş olsun mesajı geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ünlü türkücüyü telefonla aradı.

    Tatlıses ile konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun telefonu #1


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