Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik ziyaret! Mısır ve BAE'ye gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada 2 önemli ziyaret gerçekleştirecek. Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü de Mısır'da olacak.

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Mısır ile 8 yıl sonra, normalleşme sürecine girildi.

Önce istihbarat ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi.

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.

Mısır'a kritik ziyaret

Şimdi ise Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.

12 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada mevkidaşı Sisi ile görüşecek.

Gazze gündemde

Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi, ikili ilişkiler olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Karşılıklı büyükelçiler atandı

Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupasında bir araya gelmesinin ardından süreç hızlandırılmış, geçtiğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret etmişti.

BAE'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitmesi planlanıyor.

Salı günü BAE’ye gidecek olan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Öngörmek" temasıyla 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümet Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında bir konuşma yapacak ayrıca gerçekleştireceği ikili görüşmelerde başta Gazze konusu olmak üzere gelişmeleri değerlendirecek.