Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Fleet

Twitter'a gelen hikaye özelliğini kullanmaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Fleet paylaşımını 'cuma mesajı' ile yaptı.

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı.

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da "Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.