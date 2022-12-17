Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu kararı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bu kimseye hakaret etme hakkı vermez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'deki programda Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararına değindi.

"Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim gündemimizde eser, hizmet, yatırım, proje, huzur, güven, umut, vizyon var. Muhalefette ne var, tam takır. Gücümüzü sizden aldık, attığımız her adımda samimiydik çünkü arkamızda siz vardınız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız da vardı.

Biz bunların hepsini telafi ettik, aştık. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize ve milletimize zarar vermedik. Uzunca süredir tek parti faşizmi artığı tiplerle muhatabız. Bunların tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır. Son günlerdir bir mahkeme kararı üzerinde koparılan fırtınanın ardından aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle ilgisi yok.

Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı cezadan ibaret. Ortada ne bir fikir kavgası ne hizmet kavgası mevcut. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı edildikçe gülüyoruz. Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden oynadıklarını gördüke üzülüyoruz.

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimler bağımsız olarak görevlerini yaparlar. Mahkemelerin verdikleri her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Ama bu mahkeme kararlarını tanımama hakkını vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk.

Bugün de vizyonlarımızı yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Kendisine altılı masa denen muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkaramadı. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu kararı değerlendirmesi VİDEO