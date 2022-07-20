Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Atlayacaksın geleceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine Tahran'a gitti.

Düzenlenen Türkiye İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

Çeşitli temaslarını gerçekleştirerek yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İstanbul su baskınları ile cebelleşirken Fethiye'de tatil yaptığı öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da değindi.

"Atlayacaksın geleceksin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun tepki gören hareketi için,"Nerede olursan ol, bir felaket olduğunda sen oranın sorumlususun. Atlayacaksın geleceksin." ifadelerini kullandı.

Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İmamoğlu'yla tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de tokalaştı.



