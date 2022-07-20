Petrol
105.54
-1.69%
Euro
17.9516
-0.09%
Dolar
17.5965
0.21%
Altın
966.72
0.05%
Borsa
251
0.30%
Bitcoin
417.280
7.72%
BTXN Coin
7.53
1.20%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Atlayacaksın geleceksin

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Atlayacaksın geleceksin

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine Tahran'a gitti.

    Düzenlenen Türkiye İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

    Çeşitli temaslarını gerçekleştirerek yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İstanbul su baskınları ile cebelleşirken Fethiye'de tatil yaptığı öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da değindi.

    "Atlayacaksın geleceksin"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun tepki gören hareketi için,"Nerede olursan ol, bir felaket olduğunda sen oranın sorumlususun. Atlayacaksın geleceksin." ifadelerini kullandı.

    Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı.

    Kılınan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı, İmamoğlu'yla tokalaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de tokalaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmamoğlu na: Atlayacaksın geleceksin #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmamoğlu na: Atlayacaksın geleceksin #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmamoğlu na: Atlayacaksın geleceksin #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmamoğlu na: Atlayacaksın geleceksin #4


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'dan Google'a 370 milyon dolar ceza
    Teknoloji

    Rusya'dan Google'a 370 milyon dolar ceza

    Abant Milli Parkı'nda fayton turları sonlandırıldı
    İç Haber

    Abant Milli Parkı'nda fayton turları sonlandırıldı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir