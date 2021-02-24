Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "İstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da fantezide, seyahatte" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da geçmiş dönemlerde verilen hizmetlere değindi.

İstanbul'a nice eserler kazandırıldığını hatırlatan Erdoğan, şu anki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da 'tatil' göndermesi yaptı.

"İSTANBUL BATAK İÇİNDE, ONLAR FANTEZİDE"

İmamoğlu'na tatil eleştirisinde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anki İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine, İstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da fantezide seyahatte. Biz dertliyiz dertli. Onların böyle bir derdi yok. Ben bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim davamız çok farklı bir dava, bu kutlu yolculuk. Bu kongreyle birlikte İstanbulumuzu çok daha farklı bir şekilde tırmandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: İstanbul batak içinde, onlar tatilde VİDEO

"İSTANBUL'DAKİ HİZMETLER OLDUKÇA ÖNEMLİ"

İstanbul'da atılan adımlar ile Türkiye'nin büyük bir mesafe katedeceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapmış olan Kadir Topbaş ağabeyimizi de Hakk'a uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi uğurluyoruz. Eninde sonunda bizim de gideceğimiz yer orası. Temennimiz odur ki Rabbim bizi sevgili habibinin müsemma sancağı altına haşru cem eylesin. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyorsak bu hizmetler çok önemli. İşte Emin Saraç hocamız yetiştirdiği öğrencilerle anılacak, Kadir Topbaş ağabeyimiz yaptığı eserlerle anılacak. Boğazın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek, orada emeği var."