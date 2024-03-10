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31 Mart'taki yerel seçimlere 21 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitingine katıldı.

İzmir coşkuyla karşıladı

Burada konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda 100 bin kişinin olduğunu söyledi.

Muhalefete seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'den yaptığı konuşmada muhalefete de seslendi.

"Gelen vuruyor giden vuruyor"

Özgür Özel üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e gelenin gidenin posta koyduğunu söyledi.

"İstanbul'da tutmayın küçük enişteyi karakteri var"

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Erdoğan, "İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Özgür efendi mazlum karakterine döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:

CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?