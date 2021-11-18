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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayınladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.11.2021 - 23:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı

    AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında İmran Kılıç'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti:

    "DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM, ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

    "26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmran Kılıç için taziye mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İmran Kılıç için taziye mesajı #2


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