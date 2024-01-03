Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı: Derin üzüntü duyduk

İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda patlamalar meydana geldi.
Tehran Times patlama nedeniyle en az 103 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yaralı sayısı ise en az 141 olarak açıklandı.
İran medyası patlamaların bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Tüm dünyaya son dakika olarak yansıyan görüntülerin ardından ülke liderlerinden mesajlar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı geldi.
"Menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk"
Terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
"Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
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