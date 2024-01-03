Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı: Derin üzüntü duyduk İran'da peş peşe patlamalar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda patlamalar meydana geldi.

Tehran Times patlama nedeniyle en az 103 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralı sayısı ise en az 141 olarak açıklandı.

İran medyası patlamaların bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Tüm dünyaya son dakika olarak yansıyan görüntülerin ardından ülke liderlerinden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı geldi.

"Menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk"

Terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

"Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: