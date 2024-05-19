Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili ilk açıklama

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin kuzey sınırına giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte iki barajın açılışını yaptı.

Kaza, Reisi sınırdan dönerken meydana geldi.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İran'da İbrahim Reisi'nin helikopterini taşıyan helikopterin kaybolmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

"Kaza bizi derinden üzdü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaza bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Erdoğan, "İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da yaşanan kazaya ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.



Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.