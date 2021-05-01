Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle katıldığı iftar programı sonrası yaptığı açıklamasında "İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

"1 MAYIS'I 'EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ' İLAN ETMEMİZ EN BÜYÜK İSPATIMIZ"

"Başbakanlık dönemimde "Emek ve Dayanışma Günü" olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hala getirmenin gayreti içerisine giriyorlar.

"BUGÜN PARİS'DEKİ MAĞAZALARI YAKIP YIKTILAR"

Ne yazık ki bu sadece Türkiye değil, bugün Paris'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de, oralarda yaşayanların da bu olayları çok farklı olarak anlatırken, işte bugün görüyorsunuz Paris'teki tüm mağazaların cam,çerçeveleri kırıldı, yakıldı, yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle yaptığı iftar sonrası açıklama VİDEO

"İŞÇİNİN ALIN TERİNİ SÖMÜRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi fırsat yok. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi. İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz."

"EMEK BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Tüm işçi kardeşlerimin emek bayramı kutlu olsun."