Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımı için "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara sebep olan paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan paylaşımın talihsiz bir açıklama olduğunu vurguladı.

"BİREYSEL BİR PAYLAŞIM OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ"

Erdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bireysel tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi.

"GEREĞİ YAPILMALI"

Anayasa Mahkemesi üyesi adeta siyasete soyunmuş. Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyeleri aynı fikirde değilse gereğini yapmalı. Kendisi çok istiyorsa gidip siyasete girsin."

Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili çalışma görecek miyiz sorusuna ise "İnşallah" diyerek cevap verdi.

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