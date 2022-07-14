Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye taziye

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete için taziye mesajı yayınladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatı dolayısıyla eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi. Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Ahmet Mete’nin yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete’nin her zaman hayırla ve duayla anılacağını ifade etti.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.





Ahmet Mete yaşamı

Ahmet Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007 yılında İskeçe Müftüsü seçildi

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.