Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime öncesi programını İstanbul'da sürdürdü.
Arnavutköy ve Güngören'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Fatih'e geçti.
İsmailağa Cemaati'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.
Murat Kurum eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette İBB Başkan Adayı Murat Kurum da eşlik etti.
Açıklama geldi
Ziyarete ilişkin İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular.
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