Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç ile görüştü. Ziyarette İBB Başkan Adayı Murat Kurum da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime öncesi programını İstanbul'da sürdürdü.

Arnavutköy ve Güngören'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Fatih'e geçti.

İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Murat Kurum eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette İBB Başkan Adayı Murat Kurum da eşlik etti.

Açıklama geldi

Ziyarete ilişkin İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: