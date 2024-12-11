Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

AA
Geçtiğimiz gün Isparta'da, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.
Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.
Helikopterde bulunan 6 askerimiz şehit düştü.
ACILI AİLELERE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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