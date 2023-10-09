Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin açıklaması "Ne İsrail ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik" vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuğa hazır olunduğunu vurguladı.

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ensonhaber.com

7 Ekim sabahı dünya yeni bir kaosa gözlerini açtı.

Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik başlattığı operasyonda Orta Doğu kana bulandı.

İsrail'in çok geçmeden verdiği karşılıkla savaş kaçınılmaz oldu.

Bölgede her geçen gün hararet biraz daha yükselirken, can kayıpları da artıyor.

Bir diğer yandan birçok ülke tarafını belli edip destek açıklamalarında bulunurken, Türkiye de barıştan yana safını belli etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin lideri ile de görüşerek barış çağrısında bulundu.

"Tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığımızı söyledik"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından da konuya değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz ne İsrail ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik" ifadelerini vurgulayarak arabuluculuğa hazır olduğunun da altını çizdi.

"Esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o açıklamasına şu cümlelerle devam etti;

Ortadoğu'daki sorunların derinleşmesinde uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri tutmamasının ciddi payı var.



1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.



Biz ne israil ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik.



Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

"Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri kabul edilemez"