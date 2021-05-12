Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail saldırılarına ilişkin İngilizce paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" dedi.

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da ibadet edilen sivillere yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi, 365 kişi ise yaralandı.

İNGİLİZCE PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırıları hakkında sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı.

"DERHAL DURDURULMALIDIR"

Paylaşımda "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."



