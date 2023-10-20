Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Operasyonlar derhal durmalı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi. Erdoğan, İsrail'e "Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun" dedi.

ensonhaber.com

İsrail'in, Filistin halkına yönelik insanlık dışı politikaları devam ediyor.

Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde açık bir katliama başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

Çatışmalar tüm hızıyla sürerken olayların son bulması için yoğun çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi.

"Operasyonları derhal durdurun"

İsrail'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun" dedi.

"Zulümle abad olunmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.



Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle abad olunmaz.



İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.

"Batılı ülkeler teşvik ediyor"

Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.



Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

"Operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum"