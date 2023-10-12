AA & Ensonhaber

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...

6 gündür tüm şiddetiyle devam eden savaşta yüzlerce can kaybı verildi.

Her iki tarafın da sert müdahaleleri, sivilleri etkiledi.

Bu süreçte gerilim giderek tırmanırken, savaş dünya ülkeleri gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuya değindi..

İsrail-Filistin arasında yaşanılan çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini ve barış için gerekli görüşmelere devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e savaş gemisi göndermesini eleştirdi.

"Bu çatışmaların büyüyüp yayılmasını istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sükunete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz.



Nerede bir zulüm varsa engel olmaya çalışıyoruz. Nerede bir zulüm varsa durdurmaya, nerede bir kanayan yara varsa merhem olmaya çalışıyoruz. Diklenmeden dik durmayı mazlumlara masumlara tüm insanlığa karşı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail- Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir.



Gazze'de su yok ekmek yok. Tüm bunlar İnsan Hakları'na ters. Nerede Batı?! Bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.



Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?



Ama düşünen Türkiye'ye ait bir SİHA'yı terörle mücadelede düşürecek kadar ferasetini kaybetmiş bir anlayış var. Biz senle müttefik değil miyiz? Türkiye'nin SİHA'sını nasıl düşürürsün ya.. Görmedim, bilmiyorum.. Bunu nasıl dersin!



Sivillere yönelik hiçbir eylemi tasvip etmediğimizi söyledik. Bu çatışmaların büyüyüp yayılmasını istemiyoruz. Genişleme riski olan ateş bir anda söndürülmeli.