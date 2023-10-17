Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasına tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 850 kişi hayatını kaybetti.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, vicdanı olan her dünya insanının yüreğini sızlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya çağrı

Saldırıların başladığı ilk andan itibaren çatışmaların büyümemesi için yoğun diplomasi çabasını gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan katliamın ardından dünyaya çağrıda bulundu.



Gazze'de yaşanılan korkunç olay sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: