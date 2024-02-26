Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a 3 yeni metro müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı törende 31 Mart'a dikkat çekerek "Allah'ın izniyle Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacaktır" dedi.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bugün İstanbul'a bir eser daha kazandırıldı.

İstanbulluların ulaşım sorununu çözmek adına yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Bu eserlerden biri de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, yeni proje hizmete alındı.

İstanbul'a yeni metro hatları

Bu kapsamda düzenlenen törende, müjdelerin de ardı arkası kesilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verirken İstanbullulara da metro haberi verdi.

"Metro hatlarını İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakırköy Sahil- Bahçelievler- Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı Metro Hattını da inşallah İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacaktır.